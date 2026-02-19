Muere tras tirarse de un tercer piso tras agredir a su pareja en su casa de Cartagena

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, perdió la vida este jueves tras precipitarse del balcón de una vivienda después de un episodio de violencia machista, informan fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar en la calle Río Pisuerga, ubicada en Playa Honda, en Cartagena.

Sobre las tres de la tarde saltó la alarma: una mujer estaba gritando desde un domicilio, pidiendo socorro. Testigos que la escucharon dieron aviso: una vecina precisaba de ayuda.

Al tener conocimiento de que podría tratarse de un episodio de violencia de género, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Cartagena y de la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación.

Charco de sangre en la puerta del edificio de Playa Honda donde se produjeron los hechos. / Loyola Pérez de Villegas

Fuentes cercanas al caso apuntaron que la riña habría comenzado en la escalera del inmueble y que, al llegar los municipales, el varón se encerró en su domicilio, ubicado en un tercer piso, desde el cual habría saltado.

Testigos detallaron que vieron a un varón sin sentido en la calle, en un enorme charco de sangre. Se avisó a los servicios de emergencias y se movilizaron dos ambulancias, cuyos sanitarios únicamente pudieron corroborar el deceso y atendieron a la mujer porque, además de haber sido agredida, sufrió un ataque de ansiedad. Afortunadamente, no corría peligro su vida, manifiestan fuentes policiales.

Un vecino cuenta que la pareja andaba "siempre a la gresca" y las peleas eran constantes

Se alertó al juez y al forense de guardia. A falta de la autopsia, que le será practicada en dependencias de la sede del Instituto de Medicina Legal que se ubica en Cartagena, una primera inspección ocultar indica que el varón murió en el acto, debido al impacto contra el suelo.

Había sido detenido por violencia machista

Este hombre era un viejo conocido de los Cuerpos de Seguridad, dado que había sido detenido en ocasiones anteriores por violencia de género, informaron fuentes policiales.

Según las primeras informaciones, el hombre habría agredido a la mujer y se habría arrojado desde un tercer piso sin la intervención de terceras personas. La investigación, a cargo del Instituto Armado, se encuentra recién iniciada y continuará cuando esté el resultado de la autopsia.

"Bebían mucho y siempre estaban discutiendo"

Un vecino que se encontraba en el lugar cuando se produjeron los hechos comentó que la pareja andaba "siempre a la gresca" y que las peleas que escuchaba desde su domicilio (ubicado dos pisos más arriba que el de los implicados en este episodio) eran una constante.

Este paisano, además, apuntó que el hombre que acabó fallecido "no era de Cartagena", aunque sí la mujer. También quiso puntualizar que "no estaban casados" y que ella tiene un hijo de una relación anterior que tendría problemas de toxicomanía, algo que habría marcado la relación de la pareja. "El hijo es un yonki que ha venido aquí con un cuchillo", dijo.

El varón que acabó lanzándose al vacío y murió "se habrá cansado de la vida de perros que le daban", barruntó este vecino, en referencia a las discusiones que él escuchaba procedentes de esa casa. En este sentido, remarcó que tanto el hombre como la mujer "bebían mucho", lo cual, elucubró, incrementaba la agresividad de las riñas.

En la puerta del bloque de pisos (prácticamente desierto, al ser febrero, mes alejado del periodo estival ) permaneció, una vez que se retiraron los efectivos de los Cuerpos de Seguridad y los servicios funerarios que trasladaron el cadáver del hombre a la morgue, un enorme charco de sangre cuyo reguero se expandía de la acera a lasfalto.