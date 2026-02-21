Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja

El varón cayó desde unos tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue rescatado por los bomberos

Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja / INFORMACIÓN

Redacción

Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el Cementerio de Torrevieja (Alicante), ubicado junto a la N-332, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en una lápida.

El aviso se recibió a las 10:22 horas, movilizando a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante del parque de Torrevieja. Según las primeras informaciones, el hombre cayó a un foso de tumba desde una altura aproximada de tres metros.

Tras la caída, el herido presentaba dolor intenso en la espalda. Pese a ello, permaneció consciente en todo momento y podía moverse. Los bomberos realizaron una extracción segura mediante el uso de un colchón de vacío para evitar un empeoramiento de las posibles lesiones.

Una vez rescatado, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica. En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con sargento, un BUP, un FSV con cabo y siete bomberos del parque de Torrevieja. La intervención concluyó al completo a las 11:37 horas.

El suceso se saldó con un único herido y no fue necesario desalojar el recinto, aunque la zona sí que quedó acordonada durante las labores de rescate.

