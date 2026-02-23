Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida grave una mujer al ser apuñalada por su hija adolescente en Granada

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la circunstancias de la agresión, ocurrida en la localidad de Motril

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Granada

Una mujer ha resultado herida grave al ser apuñalada este lunes en Motril (Granada), presuntamente por su hija, de unos 13 años, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 17:00 horas de este lunes en un casa rural del Camino Pataura de la localidad granadina, hasta donde se han desplazado agentes de la Policía Judicial y la Científica para la inspección ocular, además de sanitarios.

La mujer, cuya edad e identidad no han trascendido, ha sido trasladada de urgencia a un centro hospitalario por heridas causadas al parecer por arma blanca, según fuentes policiales, que desde un primer momento descartaron que se tratara de un caso de violencia machista por las manifestaciones hechas por la propia víctima.

Fue al parecer la hija de la agredida, quien dio aviso de lo ocurrido, aunque se desconocen los detalles. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

TEMAS
Protesta de los trabajadores despedidos del 'call center' de WiZink en Zaragoza, este lunes.

