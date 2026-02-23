Investigación
Herida grave una mujer al ser apuñalada por su hija adolescente en Granada
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la circunstancias de la agresión, ocurrida en la localidad de Motril
EFE
Una mujer ha resultado herida grave al ser apuñalada este lunes en Motril (Granada), presuntamente por su hija, de unos 13 años, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Los hechos han ocurrido poco antes de las 17:00 horas de este lunes en un casa rural del Camino Pataura de la localidad granadina, hasta donde se han desplazado agentes de la Policía Judicial y la Científica para la inspección ocular, además de sanitarios.
La mujer, cuya edad e identidad no han trascendido, ha sido trasladada de urgencia a un centro hospitalario por heridas causadas al parecer por arma blanca, según fuentes policiales, que desde un primer momento descartaron que se tratara de un caso de violencia machista por las manifestaciones hechas por la propia víctima.
Fue al parecer la hija de la agredida, quien dio aviso de lo ocurrido, aunque se desconocen los detalles. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
- Jerónimo López, aventurero, alpinista y científico: «Es peligroso mirar al Pirineo solo desde una óptica desarrollista»
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios
- Tachi, jugador del Real Zaragoza, operado con éxito del menisco: 'Ya enfocado en la recuperación, nos vemos pronto
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Aragón se mantiene como la sexta comunidad con menor tasa de criminalidad
- Una cafetería de especialidad aterriza en Zaragoza con locales en dos céntricas avenidas