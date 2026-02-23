Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente laboral

Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en la Región de Murcia

El fallecido se encontraba en la Morra de don Francisco, un monte muy próximo al límite con Lorca

Ambulancia del 061.

Ambulancia del 061. / L.O.

Alba Marqués

Murcia

Un hombre ha muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas al caerle un árbol encima cuando trabajaba en un monte del término municipal de Cehegín.

El 1-1-2 recibía, a las 08:55 horas de esta mañana, la llamada de uno de sus compañeros, que reclamaba asistencia para el accidentado. Pese a lo apartado del lugar del accidente y la difícil cobertura telefónica, el Centro de Coordinación de Emergencias logró posicionar la ubicación, un monte llamado la Morra de don Francisco, al sur del término municipal de Cehegín y próximo al límite con el municipio de Lorca.

Entre tanto, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS, así como patrullas de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

