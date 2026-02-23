Dos vecinos de Alicante golpean, amordazan y abandonan en un descampado de Murcia a un hombre tras quedar con él por una app de citas

Golpearon, amordazaron y abandonaron en mitad del campo de Totana (Murcia) a un hombre tras quedar por una app de citas. Los dos sospechosos de hacerlo han sido detenidos en el municipio alicantino de Redován, como presuntos autores de los delitos de violencia e intimidación, con resultado de lesiones graves; detención ilegal, sustracción de vehículo y allanamiento de morada.

Aunque un portavoz de la Guardia Civil indicó que el Cuerpo jamás revelaba el sexo de la víctima, este periódico ha tenido conocimiento, por fuentes cercanas a la investigación, de que el agredido es un varón.

El asalto aconteció en septiembre de 2025, cuando, según el comunicado enviado este lunes a los medios por parte de la Benemérita, "una persona denunció que había sido asaltada en su vehículo particular y agredida". "Según manifestó en la denuncia, los hechos tuvieron lugar cuando iba a mantener un encuentro en Totana (Murcia) con un joven al que no conocía y con el que había contactado a través de una aplicación de citas", prosigue la nota.

"Cuando se disponía a acudir a la cita, la víctima fue asaltada en su vehículo en una zona aislada del municipio por dos jóvenes, entre ellos la persona con la que había concertado el encuentro", destaca el Instituto Armado.

Le robaron el coche y huyeron

Según el hombre, le pegaron, le amordazaron, le ataron de pies y manos, le arrebataron varios objetos personales y lo abandonaron en un descampado durante varias horas, hasta que se hizo de noche. Además, explicaría luego, le robaron el coche y llegaron a ir a su casa.

El varón, malherido, fue trasladado a un hospital. La Policía Judicial abrió entonces una investigación que ha dado frutos cinco meses después.

Arresto de uno de los dos presuntos autores de los hechos acontecidos en Totana en 2025. / Guardia Civil

"La operación se ha desarrollado en dos fases diferentes. En la primera, los guardias civiles identificaron y localizaron a uno de los dos presuntos autores de los hechos investigados, que fue detenido en Redován (Alicante). Durante la segunda fase, identificaron al segundo presunto autor y establecieron sobre este un dispositivo de vigilancia que permitió constatar que ambos asaltantes se dirigieron expresamente desde Redován –donde residían– hasta Totana y regresaron de nuevo a Alicante tras cometer los hechos", se lee en la nota.

La bautizada como operación 'Totargen' también permitió a los investigadores recuperar el coche del afectado, así como diversa documentación personal y objetos de su propiedad.