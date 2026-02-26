Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

La cifra de hospitalizados por el siniestro de Adamuz sigue en siete desde el pasado día 13 El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados se mantiene en siete desde el pasado día 13 del presente febrero, continuando uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y los otros seis, incluido un menor, ingresados en planta. Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 118 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

El Congreso aprueba el decreto de ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida El pleno del Congreso ha aprobado por práctica unanimidad el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 216.000 euros para las familias de los fallecidos y los 252.000 euros para los heridos con lesiones más graves. El decreto ha sido convalidado con 349 votos a favor y uno en contra por error de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tras un debate en el que todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias.

La Costa del Sol calcula pérdidas de 300 millones por el retraso en la conexión del AVE La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha asegurado este jueves que el retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre la provincia de Málaga y el resto del país podría causar unas pérdidas al sector de 300 millones de euros. La patronal hotelera ha señalado en un comunicado, tras el anuncio de Adif de que se retrasa la vuelta a la normalidad en el AVE a Madrid al menos hasta el 23 de marzo, "casi a las puertas de la Semana Santa", que esta situación "pone en jaque las reservas hoteleras nacionales" y tiene "cierta incidencia" en la demanda internacional.

Interrumpida la circulación de Rodalies entre Arenys de Mar y Blanes por falta de tensión La circulación de la línea R1 de Rodalies de Cataluña entre Arenys de Mar y Blanes se encuentra interrumpida este jueves por una falta de tensión que se ha producido durante la realización de trabajos. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados", expresó Adif a través de un mensaje en su perfil de X. Asimismo, personal de la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria trabaja para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Siete heridos en el accidente de Adamuz (Córdoba) siguen hospitalizados Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en los últimos trece días. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. De los seis adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Vithas Málaga y otro en el Quirón de Huelva.

La jueza Mª Jesús Salamanca, que ya atendió el accidente de Adamuz, se incorpora como refuerzo al juzgado de Montoro La jueza Mª Jesús Salamanca reforzará el juzgado que investiga las causas del accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado. Se trata de una medida impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para apoyar a la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ha asumido la macro causa. Lee aquí la noticia completa.

El TSJ de Andalucía no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dejado este miércoles la puerta abierta a posibles consecuencias por la retirada de materiales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) realizada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sin autorización judicial. En declaraciones a Diario Córdoba, ha afirmado que "ya veremos si tiene, o no, alguna dimensión". Lee la noticia completa aquí

El Congreso dará luz verde mañana a las ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida El pleno del Congreso aprobará previsiblemente mañana el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de lesiones más graves. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá esta norma en el Congreso, ya que no podrá asistir a la sesión por un "tema personal", según fuentes del ministerio. El decreto establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Nace la plataforma de víctimas de Adamuz: se personará en el juzgado de Montoro por los 46 fallecidos La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz es ya una realidad. La entidad ha remitido un escrito a los medios de comunicación anunciando su constitución oficial con el objetivo de que "se esclarezcan completamente los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el descarrilamiento ferroviario en Adamuz", en el que murieron 46 personas, 28 de ellas de Huelva. Para ello, el colectivo se personará como acusación popular en la causa actualmente abierta. Lee la noticia completa aquí