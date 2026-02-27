O Porriño
Muere un hombre en Pontevedra tras caerle encima el árbol que talaba
Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
E. P.
Pontevedra
Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en O Porriño (Pontevedra) tras caerle encima el árbol que talaba, según informa el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17.00 horas por parte de un familiar de la víctima, que solicitó asistencia sanitaria en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
De este modo, se alertó a personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad también fueron informados por el 112 Galicia.
- Los 4.500 trabajadores de Stellantis Figueruelas se quedan sin la paga de beneficios tras las pérdidas milmillonarias de la multinacional en 2025
- El Casademont Zaragoza rescinde el contrato de Richardson y ficha a Justin Wright-Foreman
- El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos
- Una madre golpea en un brazo y empuja a una profesora en un colegio de Zaragoza: 'Estamos totalmente indefensos
- Así es el colegio de Zaragoza donde estudió Natalia Chueca: un histórico de la ciudad que impulsa la educación en la vida y para la vida
- El hermano del oro olímpico Oriol Cardona: 'Nos encanta Panticosa, es una carrera pura y especial
- Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio
- Denuncian agresiones sexuales, falta de higiene y de comida en una residencia de mayores privada de Pinseque (Zaragoza)