SUCESO
Muere un niño de 2 años en Pontevedra al atragantarse con una gominola
Los servicios de emergencia que se movilizaron no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño
J. M. Ramos / EP
Un niño de 2 años falleció este fin de semana en la localidad pontevedresa de Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.
Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.
Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.
