Colapso
Mueren cinco jóvenes y otro permanece desaparecido tras caer al mar al derrumbarse una pasarela en Santander
El suceso ha ocurrido al colapsar un plataforma de madera en la playa de El Bocal
Un séptimo joven ha tenido que ser atendido en el lugar por hipotermia
EFE
Cinco personas han fallecido y otra continúa desaparecida tras al caerse al mar de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander, que se ha roto este martes cuando un grupo de siete jóvenes pasaba por ella según han informado a EFE fuentes de ese operativo de rescate.
Las mismas fuentes han señalado a EFE que las cinco personas fallecidas, la desaparecida y la única rescatada con vida son seis chicas y un chico que cursaban sus estudios en el mismo instituto.
Los siete jóvenes pasaban por esa pasarela, situada en la zona conocida como Punta Cortada, sobre las 16:50 horas, cuando la estructura de madera, que forma parte de la senda peatonal construida hace años por esa zona de la costa cántabra, se rompió por causas que se desconocen.
Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil, los agentes que llegaron a la zona fueron informados que dos personas estaban en el mar bocabajo a 25 metros de tierra y otras cinco estaban desaparecidas.
El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida.
La quinta víctima fallecida ha sido sacada a tierra pasadas las 20.00 horas, sin luz ya en la zona, aunque el operativo de rescate sigue intentando buscar a la persona que aún sigue desaparecida.
En la zona trabajan la Salvamar Deneb de Salvamento Marítimo y su helicóptero Helimer, embarcaciones y unidades de la Guardia Civil de Cantabria y Bizkaia, Cruz Roja y el helicóptero del 112 del Gobierno de Cantabria. EFE
