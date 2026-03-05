En El Bocal
Se retoma la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela
El operativo, como en días anteriores, será por tierra, mar y aire y también participará un dron subacuático para ayudar en la búsqueda en esta zona de acantilado
EFE
Las labores de búsqueda de la joven de 20 años, de Guadalajara, desaparecida tras romperse una pasarela en la zona costera de El Bocal, de Santander, se han reanudado sobre las 8.00 horas, según han informado a EFE fuentes del operativo.
El miércoles, en el segundo día de búsqueda de la joven desde que se produjo el siniestro, participaron más de una centena de efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Policía Local, 112 Cantabria y Protección Civil, así como servicios de asistencia sanitaria. Este tercer día de búsqueda se prevé un operativo similar por tierra, mar y aire, en el que también se ha contado con un dron subacuático para ayudar en la búsqueda en esta zona de acantilado de la costa santanderina.
La joven guadalajareña cayó al mar la tarde del martes con seis de sus compañeros del instituto La Granja de Heras, donde estudiaban los siete. Cinco de ellos fueron localizados fallecidos el mismo día del suceso y otra joven está ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander.
Los fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de la localidad cántabra de Igollo de Camargo, y la quinta, de Almería, de 20 años.
La juez que se ocupa de esta causa decretó la entrega el miércoles de los cuerpos de los fallecidos a sus familias. Esta tarde se celebrará el funeral, en su localidad natal, de la joven cántabra.
- El Real Zaragoza va último y tiene pie y medio en Primera RFEF con el quinto límite salarial más alto de Segunda
- El Zaragoza da por descartada la vía de JIM: los tres remates al palo para su regreso en menos de un año
- Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
- El dueño de Forestalia, un exfuncionario del Miteco, su mujer, un notario y dos testaferros: estos son los detenidos por la Guardia Civil tras los registros en Zaragoza y Madrid
- La tardía regeneración en el Real Zaragoza: Al Zaragoza lo defiende su gente
- La Guardia Civil solicita paralizar el clúster del Maestrazgo tras los registros en Forestalia