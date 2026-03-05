Susto en la línea de bus Tarazona-Zaragoza: diez pasajeros salen ilesos tras un accidente
El vehículo se ha salido de la calzada en la carretera nacional N-122, en el término municipal de Bisimbre (Zaragoza)
Diez personas han resultado ilesas en un accidente de tráfico ocurrido este jueves en la carretera nacional N-122 en el término municipal de Bisimbre (Zaragoza) cuando el autocar de la línea Tarazona-Zaragoza en el que viajaban se ha salido de la calzada por el arcén derecho y ha acabado en un campo de cultivo.
El accidente se ha producido a las 14.50 horas en el kilómetro 1,8 de la N-122 a la altura de la salida hacia la localidad de Bisimbre. Allí el autocar por causas que ya investiga la Guardia Civil ha acabado fuera de la vía. Ninguno de los diez pasajeros que viajaban ha resultado herido y todos ellos han sido evacuados en otro vehículo.
- El Real Zaragoza va último y tiene pie y medio en Primera RFEF con el quinto límite salarial más alto de Segunda
- El Zaragoza da por descartada la vía de JIM: los tres remates al palo para su regreso en menos de un año
- Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
- El dueño de Forestalia, un exfuncionario del Miteco, su mujer, un notario y dos testaferros: estos son los detenidos por la Guardia Civil tras los registros en Zaragoza y Madrid
- La tardía regeneración en el Real Zaragoza: Al Zaragoza lo defiende su gente
- La Guardia Civil solicita paralizar el clúster del Maestrazgo tras los registros en Forestalia