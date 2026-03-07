Labores de búsqueda
La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias
La hija de la desaparecida dio la alerta tras precipitarse su madre al cauce en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en un momento en el que el caudal presentaba una importante crecida debido a las últimas lluvias
Julio Vivas
La Guardia Civil ha activado el dispositivo de búsqueda para una mujer de 56 años que se cayó al río en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio.
Tal y como informaron fuentes de la Guardia Civil, A las 19:47 horas 112 Asturias informó a COS Asturias de la comunicación por parte de una mujer de que su madre se había caído al río Silvestre en La Güeria (San Martin del Rey Aurelio) y se le había perdido de vista.
Dicha mujer de 56 años es vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Al lugar bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo, se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.
Por parte de 112 Asturias se activó a Bomberos, Grupo Rescate, Unidad Canina y drones.
La búsqueda a la que se unió desde el primer momento la Policia Local de SMRA consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyyf Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver
- Veronika Vorackova renueva con el Casademont Zaragoza
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- David Navarro conoce el camino, el precedente que invita al optimismo