9M: Día de las Personas Desaparecidas | 6.722 familias buscan a sus seres queridos y siguen esperando respuestas

Estos son los rostros de diez de las 6.722 personas que están desaparecidas en nuestro país. Diez casos, ocurridos en el último año, para poner nombre y cara a una problemática mayor que azota a miles de familias en España. El día 9 de marzo es el día de las Personas Desaparecidas. Aunque quienes conocen de cerca la incertidumbre y el desgarro que conlleva esta realidad viven todos los días con el mismo leitmotiv: encontrar a su familiar, saber qué le ocurrió.

Según el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2025 del Ministerio del Interior y los datos del Centro Nacional de Desaparecidos, actualmente hay en España un total de 6.722 personas de las que se desconoce su paradero.

En 2024, el último año del que se tienen datos oficiales, el 63% de los desaparecidos fueron hombres mientras que un 37% fueron mujeres. En torno a la mitad son mayores de edad y la otra mitad menores, y tan solo el 4,3% (1.123) supera los 65 años. La Comunidad Autónoma que presenta mayor número de desaparecidos en 2024 es Islas Canarias con 4.502 denuncias, seguido de la Comunidad de Madrid (4.434).

Estos son algunos de los casos, ocurridos en el último año, que siguen activos:

Imagen de Airam, el joven desaparecido. / CNDES

Airam C.

20 años. Desaparecido el 16/02/2026 en El Paso, Santa Cruz de Tenerife.

Eran las 16:36 horas del pasado 16 de febrero, cuando las cámaras de seguridad captaron a Airam bajarse de un autobús en una rotonda de acceso a Santa Cruz de La Palma. Ese mismo día, a las 18:00 horas, se produjo la última llamada entre Airam y su madre, el joven aseguró que "no sabía dónde se encontraba". No se ha vuelto a saber nada de él.

Airam tiene autismo, y su madre advierte de que “su desaparición puede tener que ver con su condición”. La Guardia Civil ha encontrado su mochila, abandonada en la orilla del barrio pesquero de Los Cancajos, y el pantalón azul que llevaba el día de su desaparición en el mar.

Imagen de Carla, la niña desaparecida. / CNDES

Carla G.

4 años. Desaparecida el 22/4/2025 en Roquetas de Mar, Almería.

La Guardia Civil investiga la extraña desaparición de Carla. Desde el 22 de abril de 2025, no hay ningun rastro que indique su paradero.

Tiene 4 años y mide menos de 90 cm, y según las pesquisas de la Guardia Civil "su desaparición podría estar relacionada con un caso de sustracción parental".

Imagen de Pablo cebolla, el joven desaparecido. / CNDES

Pablo Cebolla Guerrero

20 años. Desaparecido el 12/02/2026 en Zaragoza.

Pablo fue visto por última vez en la discoteca Kenbo, en el Casco Histórico de Zaragoza, el pasado 12 de febrero. A poco más de 500 metros se encuentra el río Ebro. En esa zona, a las 03:00 de la madrugada, "se perdió la señal de su móvil" cuando bajó al club náutico.

Bomberos, GEO y familiares le buscan en las zonas de menos profundidad del río. La ciudad está repleta de carteles y fotografías de Pablo.

Imagen de Soraya, la mujer desaparecida. / CNDES

Soraya Borrallo

42 años. Desaparecida el 15/02/2025 en la Isla de la Palma, Santa Cruz de Tenerife.

Soraya nació en Montemayor (Córdoba), pero residía en Santa Cruz de Tenerife. Fue vista por última vez "bajando un barranco, en la zona de El Serradero, donde solía bañarse”. Desde ese momento, no regresó a casa y no hay rastro de ella.

“Siempre la vamos a estar buscando mientras vivamos, pero hay que ser realistas e intentar seguir adelante”, confiesa la madre. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil logró ubicar la señal de su teléfono móvil. Según sus pesquisas, "el dispositivo de Soralla descendió por un barranco hasta una zona del mar que confluye en una piscina natural y no volvió a conectarse a la antena posteriormente", informan los agentes de la UCO. Todos los datos apuntan a que el cuerpo de la cordobesa puede estar en el mar.

Imagen de Sonia, la mujer desaparecida. / CNDES

Sonia M.

54 años. Desaparecida el 7/01/2026 en Oropesa del Mar, Castellón.

La policía encontró el coche de Sonia en Oropesa del Mar (Castellón), próximo a un barranco con gran vegetación a 30 metros de la carretera. Tenía un único golpe en la parte frontal del vehículo. Las ventanillas del coche "estaban bajadas a la mitad, había pañuelos en el asiento del piloto y los papeles del seguro estaban en el asiento del copiloto", según informó un portavoz de la familia.

"El estado del coche no mostraba signos evidentes de haber sufrido un accidente. Su familia cree que "Sonia no ha desaparecido voluntariamente, le han hecho algo".

Imagen de Faical, el joven desaparecido. / CNDES

Faical B.

16 años. Desaparecido el 23/01/2026 en Alguazas, Murcia.

Nacido en 2009, y con tan solo 16 años, Faical fue visto por última vez el pasado 23 de enero de 2026 en Alguazas, Murcia, donde se encuentra el hogar Ankaso Alguazas, un centro de acogida especializado en menores extranjeros no acompañados.

Mide en torno a 1.70 cm y se estima que pesa 65 kg. Complexión delgada, moreno y de pelo corto. La última vez que se le vio vestía abrigo negro y zapatillas deportivas negras.

Imagen de Daniel (izquierda) y Francisco (derecha), los niños desaparecidos. / CNDES

Daniel C. y Francisco I.

10 años y 5 años. Desaparecen el 20/09/2025 en Torrevieja, Alicante.

Daniel y Francisco son hermanos por parte de madre. Las pesquisas de la Guardia Civil conducen hasta Lyon (Francia), donde ubican a la madre de los menores y donde la mujer se habría llevado a los dos niños.

Los padres de los menores, Tiberio y Francisco, denunciaron que "llevan toda la vida teniendo problemas con la mujer, con desapariciones, denuncias falsas y problemas vecinales". Aseguran que cuando se fue, estaba a punto de perder la custodia de los niños.

Imagen de Thomas Grumer, el hombre desaparecido. / SOS Desaparecidos

Thomas Grumer

41 años. Desaparecido el 11/06/2025 en Santa Eulalia del Río, Ibiza.

Thomas es natural de Bolzano, Italia, y residente en Ibiza, donde trabaja como camarero. En abril de 2025 trabajaba para un hotel, donde fue visto por última vez, y de donde acababa de ser despedido tras no superar el periodo de prueba.

Dos meses después de su desaparición, la Guardia Civil halló la motocicleta de Thomas. "Sin problemas mentales y muy deportista", segun un amigo, resulta un misterio su paradero.

Imagen de Ares, el joven desaparecido. / CNDES

Ares Miguel Tiziano

20 años. Desaparece el 20/11/2025 en Zaragoza.

"No es la primera vez que Ares desaparecía, pero sí la más larga sin volver a casa", según su madre. Ares padece autismo, lo que dificulta no solo su interacción social y comunicación, sino también su capacidad para lidiar con situaciones de pánico o desorientación.

La Policía Nacional busca al joven en el entorno de La Alfranca, Zaragoza, donde se le situó por última vez. Su familia no descansará hasta saber algo de él.

Imagen de Tania, la mujer desaparecida. / CNDES

Tania A.

45 años. Desaparecida el 6/02/2026 en Blanes, Girona.

El viernes. 6 de febrero, Tania se dirigía desde Blanes a Barcelona. La noche de ese sábado al domingo "se puso en contacto con su familia por última vez", según fuentes policiales. No se sabe nada más de ella.

Noticias relacionadas

Tania mide 1,58 metros, es de complexión gruesa y de pelo y ojos castaños. Su familia necesita saber si está bien.