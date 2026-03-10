Los abogados del matrimonio acusado de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo piden la absolución: "Nunca hubo una Casa de los Horrores"

El chalé de Fitoria en el que tres niños de entre ocho y diez años estuvieron retenidos durante casi cuatro años no era ni mucho menos "la casa de los horrores", como la bautizaron en su día los primeros policías que accedieron al interior de la vivienda, en abril del año pasado. Al menos eso es lo que defienden los abogados de los padres de los pequeños, que este martes acudieron a la sección segunda de la Audiencia Provincial para asistir a sus clientes durante la primera sesión del juicio al que se enfrenta el matrimonio, un alemán de 53 años y una estadounidense de 48 que también tiene la nacionalidad alemana a raíz de su matrimonio. La Fiscalía pide para ellos penas que suman 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.

"Esta familia decidió aislarse del mundo por las razones que se sabrán durante el jucio. Se trata de una situación muy compleja, pero no existe la 'casa de los horrores'. Se trata de un aislamiento voluntario", explica Javier Muñoz Pereira, el letrado que defiende a la madre de los pequeños, dos gemelos que por entonces tenían ocho años y su otro hermano de diez. "Los padres no han abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se volcaron en ellos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal", dice el abogado.

Por ese motivo, tanto Muñoz como la abogada que defiende al padre de los niños, Elena González, pediran una sentencia absolutoria para sus clientes. "Confiamos en que así sea porque este caso debería de haberse llevado por la vía de los servicios sociales y nunca por la penal. Se debería de haber enfocado de una manera gradual a través de los servicios sociales, que son los que deberían de haber intervenido, no la policía ni siquiera la justicia", insiste Javier Muñoz.

El fin que persiguen las defensas, por tanto, es que los niños vuelvan con sus padres. "Nuestro objetivo es que, si la sala tiene a bien absolver a los padres, puedan recuperar gradualmente la custodia ver sus hijos y volver a reunirse como familia, que es el seno en el que deberían desarrollarse los niños. Todo esto sin que los servicios sociales del Principado sigan ayudándolos", dice Javier Muñoz. "Ese es el mejor camino en pro de la protección de los niños, que vuelvan con su familia y sacar esto del la vía penal", añade.

Sin daños psicológicos

La estrategia de las defensas también pasa por tratar de acreditar durante el juicio que el haber estado metidos en casa durante casi cuatro años por decisión de sus padres no supuso ningún daño psicológico ni de ningún otro tipo para los pequeños. "No está acreditado y precisamente eso es lo que se va a poner sobre la mesa durante el juicio", señala Elena González, que también habló sobre la situación que viven los padres de los niños, actualmente en prisión provisional. "No son unos delincuentes así que las circunstancias emocionales en las que se encuentran son las de cualquier ciudadano normal que está en prisión separado de sus hijos desde hace casi un año. Todo el mundo que no sea un delincuente podrá entender cómo se encuentran", afirma la letrada.

Los niños

Los abogados explicaron este martes que los tres niños, que siguen bajo la tutela del Principado, están "yendo al colegio y adaptándose al nuevo patrón social". Entre otras cosas, "están aprendiendo castellano", un idioma que no conocían a pesar de llevar en España casi cuatro años porque antes de destaparse el caso no asistían a clase.