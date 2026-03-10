Acción Policial
Hallan el cadáver de una persona con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje de Paterna
Los primeros indicios apuntan a que se trataría de una muerte fortuita y que la víctima se quedó dormido dentro de un contenedor de cartón
Redacción
Los operarios de una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna han localizado esta madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.
El cadáver fue localizado por un operario en la planta de reciclaje mientras trabajaba en el turno de noche. Según los primeros datos con los se trabaja, en principio, el cadáver no presentaba indicios de criminalidad, con lo que todo apuntaría a que se trata de una muerte accidental o fortuita.
No obstante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.
Se trataría de un hombre de 50 años, indigente, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- Muere un guardia civil fuera de servicio en un accidente de tráfico en la A-2 en Calatayud
- Una árbitra suspende un partido de fútbol regional aragonés tras recibir insultos como 'zorra' o 'guarra' y amenazas de muerte