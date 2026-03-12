Investigación
Detenido en Leganés un enfermero de instituto por presunta agresión sexual y corrupción de menores
Las investigaciones policiales revelaron tocamientos y agresiones sexuales por parte del enfermero de 28 años, tras la denuncia inicial de una familia por conversaciones con alumnos
EP
La Policía Nacional ha informado de la detención a finales de enero del enfermero de un centro de Educación Secundaria de Leganés acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.
Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales.
A lo largo de los siguientes días otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero, un español de 28 años que finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.
Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga