Detenido en Leganés un enfermero de instituto por presunta agresión sexual y corrupción de menores

Las investigaciones policiales revelaron tocamientos y agresiones sexuales por parte del enfermero de 28 años, tras la denuncia inicial de una familia por conversaciones con alumnos

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional / EUROPA PRESS/ DAVID ZORRAKINO

EP

Madrid

La Policía Nacional ha informado de la detención a finales de enero del enfermero de un centro de Educación Secundaria de Leganés acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.

Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales.

A lo largo de los siguientes días otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero, un español de 28 años que finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.

Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.

TEMAS

