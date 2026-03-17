El marido de Francisca Cadenas ve un "fallo" de la Guardia Civil al inspeccionar la casa de los detenidos con poca luz

El marido de Francisca Cadenas, Diego Meneses, se ha reconocido "muy aliviado" con el trabajo desarrollado por "la UCO y toda la Guardia Civil" para el esclarecimiento de la desaparición de su mujer en Hornachos (Badajoz).

Al mismo tiempo, ha considerado que la Benemérita en la noche que se perdió el rastro de su esposa cometió un "único fallo" de inspeccionar la casa de los dos hermanos ahora detenidos por el caso "tres o cuatro metros con una luz que era igual que una vela" y sin llegar a pasar --afirma-- a una habitación en la que supuestamente los dos detenidos indicaron a los agentes que se encontraba durmiendo un familiar suyo.

"Ahí están los vecinos que ahí (en la casa de los dos detenidos) se anduvieron (la Guardia Civil) tres o cuatro metros con una luz que era igual que una vela y enseguida dijeron 'vamos para atrás que aquí no hay nada'", ha señalado; al tiempo que ha añadido que los agentes "registraron todas las casas (de todos los vecinos de la calle) pero ésa (la de los dos hermanos ahora detenidos) se registró tres metros con una luz apagada".

"No sé por qué no se registró. Aquí se registraron todas las casas (de los vecinos) pero ésa se registró tres metros con una luz apagada", ha espetado Meneses, quien ha añadido que "si se hubiese registrado (la vivienda de los dos hermanos) se hubiese dado" con su mujer y "claro que se hubiese resuelto" el caso la primera noche.

"Es el único fallo que ha habido" (no registrar toda la vivienda de los dos hermanos esa primera noche)", ha subrayado. "Porque si se registra toda la vivienda se da" con su mujer, ha añadido en declaraciones a 'Espejo Público' de Antena 3 recogidas por Europa Press.

En todo caso, ha remarcado el agradecimiento por el trabajo desarrollado por la Guardia Civil en el caso de su esposa, sobre el que ha confiado en que "justicia se va a hacer" y ha reconocido que no esperaban "lo que han hecho" los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas.

Sangre fría

Por otro lado, preguntado sobre la veracidad de si uno de sus hijos, José Antonio, escuchó gritos de su madre en la vivienda de los dos hermanos la noche de la desaparición, Francisco Meneses lo ha negado. "Eso es mentira", ha afirmado. "José Antonio si escucha gritos cae no la puerta, la pared", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha reconocido que sí que tiene "sentimiento de culpa" por no haber hecho caso a su hijo José Antonio cuando éste tuvo el pálpito desde el primer momento de que su madre estaba en casa de los dos hermanos detenidos. "Me estará pesando toda la vida no haber entrado ahí", ha reconocido.

También ha explicado que su hijo José Antonio incluso se dirigió en una segunda ocasión la noche de la desaparición a la vivienda de los dos hermanos para intentar encontrar a su madre, pero que los dos ahora detenidos no abrieron la puerta. "Mi hijo tuvo de segundas que ir y rompió un paraguas que yo creo estaba incluso Lolo dentro de casa y ahí no salieron", ha explicado. "Salieron luego ya después cuando vino la Guardia Civil", ha añadido.

De igual modo, Diego Meneses ha apuntado que en algún momento antes de lo ocurrido sí que hubo algún tipo de relación entre su familia y la de los dos detenidos. "Su padre, su madre y mi mujer se llevaban de perillas", ha indicado, así como que incluso "(los ahora detenidos) estuvieron en la boda" de su hijo Javier.

Finalmente, sobre el futuro judicial de los dos hermanos detenidos, el marido de Francisca Cadenas ha indicado que no se ha llegado a creer la posibilidad de que únicamente estaría implicado supuestamente uno de ellos. "Anda hombre, cómo me voy a creer yo eso", ha dicho; y ha incidido en que ambos hermanos "tienen sangre fría para eso y mucho más".

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"Remordimiento van a tener estos... visto lo visto... Esos tienen mucha cara para todo, esos tienen sangre fría para eso y mucho más", ha añadido.