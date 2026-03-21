Investigación abierta
Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Los vecinos del resto de viviendas se han evacuado por sus propios medios
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado fuentes de la policía catalana.
El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido. Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamadas poco antes de la medianoche.
Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego.
- Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza
- El restaurante de un pueblo de Zaragoza cierra sus puertas tras ganar un premio de 17 millones de euros: 'Disculpen las molestias
- El aeropuerto de Teruel va a ‘petar de éxito’: más suelo, más empresas y una expansión que no se detiene
- El nuevo “barrio” para mayores que se construye en Zaragoza y rompe todos los esquemas: “Las personas van a poder seguir creando sus proyectos de vida”
- Zuera, agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE: 'Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente
- Cierra por sorpresa el bar de 'El Hormiguero' en Zaragoza: 'Bajamos la persiana para volver a subirla más fuerte
- El club, presente en la última sesión del Real Zaragoza, que confirma las seis bajas para Riazor y con Agada de nuevo como descarte
- Lalo, director deportivo del Real Zaragoza: “No podemos tener un entrenador que diga ‘no quiero un chico de 20 años de la casa porque me tienes que traer otro’”