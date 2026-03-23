La Policía Nacional detiene a un grupo organizado por explotación laboral en establecimientos de kebab de Zaragoza
Las víctimas eran obligadas a realizar jornadas maratonianas sin contrato ni derechos laborales, percibiendo salarios mínimos bajo amenazas e insultos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cinco personas como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, en el marco de la denominada Operación Durum.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre tras varias inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro establecimientos de comida rápida de tipo kebab.
Durante dichas inspecciones se localizaron a varios trabajadores extranjeros en situación irregular, que estarían siendo víctimas de explotación laboral.
Grupo organizado
Las víctimas, que prestaron declaración en dependencias policiales bajo la figura de testigo protegido, manifestaron que los detenidos formaban parte de un grupo organizado dedicado a la explotación de trabajadores extranjeros sin documentación.
Según relataron, eran obligados a realizar jornadas laborales maratonianas, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, sin días de descanso y sin cobertura sanitaria.
Asimismo, denunciaron haber sufrido un trato degradante, con insultos y amenazas constantes, además de percibir salarios mínimos muy por debajo de lo legalmente establecido. La organización también facilitaba alojamiento a los trabajadores en condiciones de hacinamiento.
Con este sistema, los responsables lograban reducir costes laborales y aumentar sus beneficios de manera ilícita, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
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