En Lloret de Mar
Detenido un joven de 17 años por violar a una menor en Girona
La Policía Local lo arrestó después de que unos ciudadanos lo retuvieran en el aparcamiento subterráneo de la estación de autobuses de Lloret de Mar, donde opuso resistencia
Eva Batlle
La Policía Local de Lloret de Mar (Girona) detuvo el pasado sábado, 21 de marzo, a un joven de 17 años como presunto autor de una agresión sexual con penetración a una menor de la misma edad. Los hechos se produjeron hacia las siete de la mañana en el aparcamiento subterráneo de la estación de autobuses, donde el joven fue sorprendido por varios testigos.
Varios testigos, entre ellos un operario del servicio de limpieza viaria que se encontraba de servicio, oyeron los gritos de ayuda y llantos de la víctima. Al llegar al lugar, encontraron al agresor presuntamente violando a la chica y actuaron de inmediato para retenerlo. El joven quiso huir y se resistió violentamente, provocando heridas leves a los testigos, que consiguieron custodiarlo hasta que la Policía Local, al recibir el aviso —como se encontraba cerca de la zona—, llegó y lo arrestó.
En el momento de la intervención, otros dos jóvenes que se encontraban con el agresor huyeron del lugar de los hechos. Los Mossos d’Esquadra, que han asumido la investigación del caso, están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del aparcamiento para terminar de aclarar los hechos. El arrestado está acusado de ser el presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración.
La víctima fue trasladada al Hospital de Calella para realizarle la exploración y las pruebas correspondientes, tal y como marca la activación del protocolo de agresiones sexuales, confirman fuentes oficiales. Tanto el detenido como la víctima son vecinos de la comarca de la Selva.
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