Usera
Un hombre de 70 años fallece en un incendio en una vivienda de Madrid
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron al hombre con quemaduras graves, pero los sanitarios del Samur-Protección Civil solo pudieron certificar su fallecimiento
Javier Niño González
Un hombre de unos 70 años ha fallecido este miércoles en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño Usera, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.
El fuego se ha declarado poco antes de las 13:00 horas en un domicilio situado en el número 28 de la calle de la Cal. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que se han encontrado con un incendio de pequeñas dimensiones, aunque con una gran carga de humo.
En el interior de la vivienda, los bomberos han rescatado en el salón al varón, que presentaba quemaduras de tercer grado en más del 60% del cuerpo y afectación de las vías aéreas. Tras extinguir el fuego, los efectivos han realizado también labores de remoción y ventilación del inmueble.
Los sanitarios del Samur-Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima. Por su parte, la Policía Municipal ha facilitado el acceso de los servicios de emergencia.
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