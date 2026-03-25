La Policía Nacional detiene a tres hombres pillados 'in fraganti' robando en un local del barrio de Delicias de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendidos en el interior de un local del barrio de Delicias de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.50 horas del pasado 23 de marzo, cuando el CIMACC-091 recibió una llamada en la que se alertaba de que se estaba cometiendo un robo con fuerza en un establecimiento situado en la calle Salamanca.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, que observaron a dos hombres saliendo del local en actitud huidiza, por lo que fueron interceptados de inmediato. Instantes después, otra patrulla localizó a un tercer individuo en el interior del establecimiento, mientras rebuscaba entre los objetos, y procedió también a su detención.

19 tabletas de chocolate

En la inspección del lugar, los agentes comprobaron que la puerta de acceso presentaba claros signos de haber sido forzada. Los presuntos autores fueron sorprendidos in fraganti, lo que impidió que pudieran sustraer un mayor número de efectos del interior del local.

Durante la intervención, los policías incautaron 19 tabletas de chocolate, que fueron entregadas a los responsables del supermercado.

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Los tres detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial, en concreto del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, y posteriormente quedaron en libertad con cargos.