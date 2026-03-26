Abandono de menores
Arrestan en Valencia a una mujer después de que su bebé de once meses diera positivo en cocaína y presentara signos de desnutrición
La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela del menor, que se encuentra en una familia de acogida de urgencia
Redacción Levante-EMV
La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de un bebé que ingresó en el Hospital La Fe de València con síntomas de desnutrición y tras haber dado positivo en cocaína.
La madre fue detenida por la Guardia Civil, tras una denuncia interpuesta por la abuela, si bien ha quedado en libertad, investigada como presunta autora de un delito de abandono de menores, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea citada para ello.
El bebé se encuentra bajo tutela de la Generalitat desde el pasado día 23 de marzo y en una familia de acogida de urgencia, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. La Guardia Civil ha confirmado que instruyó diligencias que ya ha remitido a los juzgados.
Según la información publicada, la abuela del bebé pidió el pasado 19 de marzo ayuda a los servicios sanitarios y a la Policía Local ante la situación que presentaba el niño, de once meses, después de haber tenido una discusión con su hija en un bar.
Los facultativos detectaron cocaína en el pequeño, que quedó ingresado, y dieron aviso a la Policía Nacional, que a su vez trasladó las diligencias a la Guardia Civil al haber sucedido los hechos en la demarcación de Paiporta.
- Mercazaragoza busca una solución para el matadero tras perder a su mejor cliente y dejar en tres meses un 'agujero' de 1,2 millones en sus cuentas
- El chef Ferran Adrià, en Zaragoza: 'Para que me cobren 70 euros en un restaurante y me sirva un robot, me quedo en casa
- Hallan muerto en Teruel al joven profesor desaparecido en Fraga
- El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 25 euros: cocina mediterránea con toques peruanos junto a la plaza de toros
- Comienza la construcción de otro bloque de viviendas de lujo en Zaragoza: pisos de hasta 736.000 euros en la 'milla de oro' de San José
- El Real Zaragoza apuesta fuerte por Diego Fuoli
- Zaragoza se consolida como la cuarta ciudad más poblada de España por delante de Sevilla: ya tiene 701.299 habitantes
- Atención jubilados: el Ayuntamiento de Zaragoza anuncia un nuevo límite para poder viajar gratis en el autobús y el tranvía