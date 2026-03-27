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Un preso mata a su compañero de celda en la cárcel de Sevilla I

Los hechos han ocurrido durante la noche en un módulo de "perfil bueno"

Carcel de Sevilla I.

Carcel de Sevilla I. / Europa Press

EFE

Sevilla

Un interno de la prisión de Sevilla I ha matado presuntamente esta pasada madrugada a su compañero de celda, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, de la que se ha hecho cargo la Policía Nacional.

Los hechos han ocurrido durante la noche en un módulo de "perfil bueno", previo al paso a la Unidad Terapéutica Especializada (UTE), han añadido las fuentes, que han apuntado a una posible pelea previa entre ambos compañeros de celda.

El módulo (102) donde han ocurrido los hechos se encuentra en el edificio de la prisión denominado Unidad Mixta.

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Fuentes de Instituciones Penitenciarias han informado a EFE de que, de momento, se desconoce la causa de esta muerte, a la espera de la comunicación del resultado de la autopsia que se le practique al cadáver y del avance de la investigación abierta por parte del juzgado de guardia.

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