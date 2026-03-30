Muere en Zaragoza un jugador de pádel de la Liga Aragonesa durante un partido

El pádel está de luto este lunes por el fallecimiento, ayer, de Germán Prados durante el transcurso de un partido de este deporte. La propia Federación Aragonesa de Pádel se hizo eco de este suceso y lo comunicó a través de sus redes sociales: "Hoy el pádel se queda en silencio, y la vida nos golpea con una noticia que duele profundamente", comienza el texto.

En su comunicado, la federación lamenta la muerte del hombre, que se encontraba en pleno partido de la Liga Aragonesa. "Germán Prados nos ha dejado haciendo lo que amaba, compartiendo pista, esfuerzo y pasión. No hay palabras suficientes para aliviar el vacío que deja, pero sí para recordar quién fue: un compañero, un luchador, alguien que formaba parte de algo más grande que un equipo… una familia", reza la publicación en la cuenta de Facebook.

Tampoco quiso olvidarse el máximo organismo regional del pádel de los más allegados de Germán, a quienes dedicó unas sentidas palabras. "A su familia, todo nuestro cariño, fuerza y apoyo en este momento tan duro. Que encuentren consuelo en el recuerdo de su sonrisa, de su forma de ser y de todo el amor que sembró a su alrededor".

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De igual manera pusieron en valor el significado del nombre del equipo en el que jugaba Prados, el 'Invictus'. "Hoy más que nunca ese nombre cobra sentido. Porque Germán seguirá invicto en vuestra memoria, en cada partido, en cada punto y en cada abrazo dentro y fuera de la pista", dice el texto. Por último, se despide la Federación Aragonesa de Pádel en nombre de todos los jugadores de este deporte: "Descansa en paz, Germán. Nunca te olvidaremos".