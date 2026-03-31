Un fugado de la cárcel de Zuera acaba detenido once días después en un gimnasio de Canarias

La Policía Nacional ha detenido en La Laguna (Tenerife) a un delincuente que debía reincorporarse a la prisión de Zuera (Zaragoza) tras disfrutar de un permiso penitenciario y no regresar el pasado 9 de marzo. Era uno de los delincuentes "más buscados" del archipiélago, según la información difundida por estas mismas autoridades.

Según ha informado el cuerpo policial, el fugitivo fue localizado el 20 de marzo gracias al aviso de un ciudadano, que alertó de su presencia en un gimnasio de la zona de Los Majuelos. Al percatarse de la llegada de los agentes, el hombre intentó huir saltando por una ventana del local, lo que dio inicio a una persecución tanto a pie como en vehículo por las calles cercanas.

Tras más de 30 minutos de huida, y ante la imposibilidad de continuar escapando, fue finalmente interceptado y detenido. Posteriormente, pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso inmediato en prisión, donde deberá cumplir condena, con retorno previsto a la cárcel de Zuera.

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En el mismo operativo también fue detenida una mujer que se encontraba junto al fugado en el gimnasio y sobre la que pesaba una requisitoria judicial en vigor. El arrestado, ampliamente conocido por las fuerzas de seguridad, contaba con múltiples reclamaciones judiciales. La Policía Nacional ha destacado la rapidez y coordinación de la actuación, así como la colaboración ciudadana, que resultó clave para la localización del prófugo.