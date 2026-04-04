El detenido por el homicidio de su pareja en Vizcaya tenía una orden de alejamiento, según el padre de la víctima

El detenido por el homicidio de su pareja en Basauri (Vizcaya) tenía una orden de alejamiento de la mujer y era un "maltratador", según ha asgurado el padre de la víctima tras participar en la concentración convocada este sábado por el Ayuntamiento vizcaíno para condenar este crimen, que ha sido secundada por más de un centenar de vecinos.

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años de edad, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, de 44 años, ocurrida el pasado miércoles en Basauri. La mujer sufrió una supuesta indisposición, pero el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento de Basauri mostró su condena por este homicidio "machista" y convocó para este sábado una concentración de repulsa ante "una violencia machista que sí existe y que debemos visibilizar y condenar". En la protesta, desarrollada en la plaza del 25N de la localidad, han participado el padre y la hija de la víctima, así como su exmarido, tras una pancarta con el lema "No a la violencia machista. Basauri contra el machismo", acompañados por más de un centenar de personas.

Junto a los vecinos de Basauri, familiares de la víctima y asociaciones de mujeres que han querido mostrar su repulsa ante el "homicidio machista", han estado también representantes institucionales, entre ellos el alcalde, Asier Iragorri, junto a miembros de todos los partidos de la corporación municipal, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, el diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de Bizkaia, Ager Izagirre, y la directora y secretaria general de Emakunde, Miren Elezgarreta y Noemí Ostolaza, respectivamente.

Al término de la concentración, que se ha desarrollado en silencio y ha terminado con aplausos por parte de los participantes, el padre de la víctima ha dicho que todavía están "sin saber absolutamente nada". "No sabemos si ha sido violencia de género o por muerte natural, tenemos que esperar a que la Ertzaintza haga su trabajo, confiar en ellos y ya está, hasta ahora todo queda en presunto", ha indicado.

No obstante, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento contra su hija y, preguntado por los medios de comunicación si era "un maltratador con su hija", ha respondido que sí, que "tenía pruebas" y que "meses anteriores habían tenido una discusión".

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha expresado la "condena contundente y firme" por "el asesinato de una mujer en Basauri" y ha trasladado "todo el apoyo y la solidaridad a la familia de las personas allegadas a la víctima", a quienes ha ofrecido los recursos y servicios de las instituciones.

El padre de la mujer fallecida, Ángel Velasco (3i). / Javier Zorrilla / EFE

Normalizar la violencia machista

Elgarresta ha advertido de que no se puede "normalizar la violencia machista en la sociedad" y ha añadido que "no podemos permitir que se extiendan mensajes sobre actitudes machistas y que niegan la violencia machista o que, de alguna manera, sean contrarias a los avances de las políticas de igualdad".

La responsable de Emakunde ha señalado que "la violencia machista es una realidad tozuda, dura y contundente en nuestra sociedad" y ha dicho que, "de alguna manera, como sociedad, tenemos que desnaturalizar esta violencia machista".

Además, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que, "individualmente, cada una de las personas, tomemos conciencia de esta realidad y como colectivo seamos capaces de formar ese muro de contención que ponga freno y que acabe con la violencia machista".

"Como sociedad tenemos que dar el mensaje a todas las mujeres, y sobre todo a las que están viviendo en estos momentos la violencia machista, que estamos con ellas y que queremos construir una sociedad libre de violencia machista", ha afirmado, para asegurar que "las instituciones seguiremos trabajando en el impulso de políticas de igualdad y para lograr una sociedad libre de violencia machista".

En relación a la investigación del presunto homicidio, ha dicho que no tienen "conclusiones definitivas a día de hoy, más allá de la información que ha dado traslado la Ertzaintza" y ha señalado que la investigación "está abierta".

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha trasladado el "apoyo incondicional" del Ayuntamiento a la familia y a su entorno más cercano y ha recordado que todos los recursos que tiene el consistorio están a su disposición para lo que necesiten.

Concentración convocada este sábado en Basauri en repulsa del asesinato de una mujer en un presunto caso de violencia machista. / Javier Zorrilla / EFE

Además, ha pedido que "la ley caiga con toda contundencia y peso en los asesinos o maltratadores" y ha dicho que "la sociedad y las administracionestenemos que ir de la mano, cada uno con nuestros recursos y posibilidades, para que no sucedan este tipo de situaciones".

Asimismo, ha instado a trabajar "contra esos discursos que le quitan importancia a la violencia machista, que aquí está y la estamos viendo y sufriendo ahora mismo en Basauri, pero en nuestra sociedad en general".

También ha considerado necesario "trabajar desde la educación con nuestros chicos y chicas más jóvenes, porque parece que ese discurso puede estar calando entre ellos y ellas". "Desde la educación por la igualdad, en valores y por la diversidad, debemos de atajar y de limitar esos discursos, porque no podemos vivir con estas situaciones que, por desgracia, hoy en día todavía nos sacuden en la sociedad".

Asier Iragorri ha confirmado que, en este caso, había un seguimiento por parte de la policía, pero, tras remarcar que "hay una investigación abierta", ha pedido "respeto" al trabajo que se está realizando para esclarecer los hechos.

"Muestra más cruel de la desigualdad"

Por su parte, el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ha trasladado su cariño y condolencias hacia la familia y personas allegadas de la víctima y ha puesto a su disposición todos los medios de acompañamiento y apoyo que tiene la Diputación vizcaína para "estos desgraciados casos, que son la muestra más cruel de la desigualdad, como este asesinato que ha tenido lugar en Basauri y que condenamos".

Tras asegurar que la Diputación Foral de Bizkaia está "comprometida absolutamente con la igualdad", ha hecho "un llamamiento expreso a los hombres" en el que ha advertido que "la igualdad no es cosa de mujeres". "No vale con decir no soy machista. Hay que implicarse cada dí en cada una de las expresiones de desigualdad que se puedan dar en nuestro entorno, sea laboral, familiar o social, y ya sean explícitas o implícitas".