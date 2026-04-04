Prisión provisional para el joven detenido por matar a puñaladas a la pareja de su madre en Asturias

El joven colombiano de 18 años detenido por la muerte a puñaladas de la pareja de su madre, de 44, en la madrugada de este Viernes Santo en la localidad asturiana de Villaviciosa, ha sido enviado a prisión provisional tras comparecer ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Villviciosa, donde ha aducido que actuó "en defensa propia".

Según indicaron tanto su pareja como su madre, el joven se encontraba en su habitación, con su mujer y su hija, jugando a la videoconsola, cuando llegaron a la vivienda el fallecido y su hijo, al parecer tras haber estado tomando bebidas alcohólicas.

Fue entonces cuando, según las dos mujeres, el fallecido comenzó a pelearse con el acusado, a quien rompió una botella en la cabeza. La víctima cogió entonces un cuchillo para separar a ambos. Se produjo entonces un forcejeo, en el que éste resultó herido con lesiones gravísimas.

Según la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal, el fallecido presentaba dos puñaladas: una en la frente, que le llegó hasta el cráneo, y otro que recibió entre el cuello, el esternón y la clavícula, que fue la que le mató, ya que le produjo tal hemorragia que quedó exangüe.

Según explicó la madre, el arrestado y su mujer, con su hija, se fueron a vivir a su casa hace relativamente poco, después de que la vivienda en la que residían en Villaviciosa desde hace un año tuviese que ser desalojada para realizar obras.

Lo que sí quisieron negar tanto la pareja como la madre del presunto homicida es que el acusado hubiese cometido un homicidio en Armenia, la localidad colombiana de donde proceden. Según la madre, el crimen lo cometió una "barra", un grupo organizado de fanaticos de un equipo de fútbol, a la que pertecene su hijo, pero no lo hizo él materialmente.

Este sábado, el acusado fue conducido al tribunal de instancia de Villaviciosa antes de las once de la mañana. El titular de la plaza número 1 de la sección de instrucción quería tomarle declaración a las once de la mañana, pero la abogada del detenido llegó una hora después.

La Fiscalía de Área de Gijón solicitó a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villaviciosa, plaza número 1, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del joven.

El Ministerio Fiscal solicitó la medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido y al entender que existe riesgo de fuga y riesgo de reiteración delictiva.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio. Otros posibles delitos atribuibles al detenido (asesinato, lesiones) se concretarán, en su caso, a lo largo de la instrucción judicial.

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La sección de instrucción decidió mandarle a prisión, lo que se verificó a la una y media de la tarde. Cuando el vehículo salió del garaje del tribunal, le esperaban la madre y la pareja del detenido, acompañadas de sus tres hijos de corta edad, que se mostraron desesperadas. "Te amo", gritó la madre, echándose encima del coche de la Guardia Civil.