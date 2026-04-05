Condenado por violar a su hermana de 13 años mientras dormía en su casa de Murcia

"Como quiera que sus padres discutían con frecuencia, la niña se marchaba de su domicilio y pasaba mucho tiempo en la vivienda de sus hermanos paternos, los cuales vivían en un piso superior del mismo edificio, en compañía de su madre". Así arranca el relato de hechos probados de la sentencia que condena a uno de esos hermanos, de 20 años en aquel momento, por violar a esa menor, su hermana pequeña, que en aquel momento contaba con 13 años.

La agresión sexual tuvo lugar hace nueve años, aunque no ha sido hasta el presente 2026 que se ha celebrado el juicio (en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia) y dictado sentencia.

El chico, detalla la resolución judicial, aprovechó que su hermana se encontraba dormida en su cama para atacarla. La víctima, de hecho, "se despertó al sentir que la cogían y la desvestían y advertir la luz del teléfono móvil de su hermano", se lee en el documento judicial, que añade que la pequeña "mantuvo los ojos cerrados" durante la violación que sufrió.

Su madre lo descubrió por un mensaje

Los hechos fueron descubiertos por la madre de la menor. La mujer vio un mensaje en el teléfono móvil de su hija, mandado por el acusado, en el que este sujeto amenazaba a la niña con hacerle a su hermana lo mismo que a ella si no accedía a sus requerimientos.

La Fiscalía propuso que se indemnizase a la víctima con 15.000 euros, pero la joven renunció al dinero

En sede judicial, casi una década después, la víctima relató que había padecido otros episodios similares desde que tenía 6 o 7 años, pero el tribunal considera que no pueden ser probados.

Sí la violación por la que el sujeto ha sido condenado. La declaración de la afectada resulta para la Audiencia "espontánea y detallada, sumamente verosímil". Además, "no consta que la mujer hubiera tenido algún otro problema con el acusado, de modo que no existen motivos para suponer que pudiera actuar con ánimo de venganza o por algún tipo de resentimiento", destaca el tribunal.

Los tres magistrados consideran que "la afirmación de la defensa, de que actuaría con intención de perjudicar a la familia del acusado, por despecho tras la separación de sus padres, no pasa de ser una mera especulación, carente de respaldo alguno y contraria a las máximas de la experiencia".

"La negativa de los hechos por parte del procesado está en franca contradicción con las pruebas practicadas", recalca el tribunal, que condena al acusado (nacido en Argentina y actualmente de 30 años de edad) por un delito de agresión sexual a menor de 16 años. La pena: nueve años y diez meses de cárcel.

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Aunque la Fiscalía propuso que se indemnizase a la víctima con 15.000 euros por los daños morales, en el juicio la joven renunció a recibir dinero alguno. Por tanto, la condena no incluye responsabilidad civil. El sujeto no podrá acercarse a su víctima durante once años y meses. Contra la sentencia cabe recurso ante el TSJ.