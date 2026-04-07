ORDEN INTERNACIONAL DE EXTRADICIÓN
Cae en Madrid otro fugitivo del Tren de Aragua: la Policía atrapa al hombre reclamado por EEUU por 'hackear' cajeros para financiar a la banda
Con esta detención ascienden a 18 los miembros de esta organización arrestados en España
Héctor González
Nuevo golpe policial contra una de las organizaciones criminales más temidas de Venezuela. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo vinculado al Tren de Aragua reclamado por Estados Unidos. Sobre él pesaba una orden internacional de extradición tramitada a través de Interpol por fraude bancario y blanqueo de capitales.
Según ha informado Dirección General de la Policía, el arrestado habría formado parte de una trama asentada en Estados Unidos especializada en hackear cajeros automáticos para hacerse con grandes cantidades de dinero en efectivo. Este era utilizado después para financiar la estructura criminal de la organización, una red nacida en Venezuela y extendida ya por varios países de América Latina.
La detención supone un nuevo zarpazo a la presencia de esta organización en territorio español. Tras esta operación, asciende ya a 18 el número de integrantes del Tren de Aragua arrestados en España por la Policía Nacional en los últimos tiempos, como parte de la lucha abierta para evitar su implantación en nuestro país.
El precedente más importante se produjo a finales de octubre del año pasado, cuando agentes de la Comisaría General de Información lideraron la desarticulación de la primera célula asentada en España. Aquella operación se saldó con 13 detenidos: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres más en Girona, A Coruña y Valencia. Los investigadores consideraron entonces que la organización trataba de consolidar su estructura en suelo español.
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