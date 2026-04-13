Detenido el exciclista cántabro Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer

El exciclista cántabro Óscar Freire, tricampeón mundial, ha sido detenido este domingo tras ser denunciado por su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.

La esposa acudió el domingo, sobre las 14.00 horas, al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al exciclista, con el que tiene tres hijos (dos de ellos aún menores en la actualidad), del que está en proceso de divorcio y con el que no convive desde noviembre de 2025.

Según el relato de ésta, recogido en un atestado al que ha tenido acceso Europa Press, la mala relación entre ambos comenzó en 2023 --20 años después de casarse-- aunque la mujer afirma que el exciclista "siempre ha sido muy controlador durante toda la relación", algo que ella asumía como "normal".

Además, asegura sufrir un "acoso continuo" por parte de él y afirma que éste le ha colocado micrófonos en el coche, en casa, localizadores GPS en el vehículo, y le ha duplicado la red social WhattsApp.

La denunciante ha afirmado que el control sobre ella "es total" y "siempre sabe dónde está y lo que hace" y es "muy celoso y posesivo" (en el atestado se indica que durante la recepción de la denuncia, él la llamó trece veces).

La mujer ha explicado que durante la relación ha conseguido que ella "se sienta inferior y muy sumisa", haciéndola sentir "de menos" en lo económico y con comentarios sobre su físico.

Indica que desde 2023 hasta la actualidad han tenido "muchas discusiones violentas", de las que ha relatado varias de las más fuertes a la Guardia Civil. Algunas de ellas han sido en presencia de los hijos.

Entre los episodios que cita, hay uno de septiembre de 2025, en el que durante una "fuerte discusión", Freire supuestamente le habría arrebatado el teléfono con violencia cuando ella intentaba llamar al hermano del exciclista y se lo estrelló contra el suelo, destrozándoselo.

Tras ver a Freire "muy agresivo", cuando ella le dijo --siempre según la declaración recogida en el atestado-- que iba a avisar a la Policía, el exciclista la habría agarrado de los dos brazos, empujándola contra la puerta de la entrada, iniciándose un forcejeo entre ambos, aunque ella se pudo zafar y abandonar la vivienda.

También ha incluido en su relato lo ocurrido durante una discusión de madrugada, en la que él habría comenzado a destrozar mobiliario de la casa que aún compartían en la localidad de Mijares (Santillana del Mar), entre ellos un lienzo del que arrancó su cara y dirigiéndose a ella le espeto: "Esto es lo que quieres", arrojándole la fotografía a su rostro. Durante este episodio, los hijos del matrimonio estaban en la vivienda.

Además de este capítulo, hay otros en los que el exciclista le habría proferido insultos, comentarios vejatorios sobre su físico y le habría amenazado con "hacerle la vida imposible", dejarle "sin un duro" y también que iba a perder a sus hijos.

También ha asegurado que su marido habría llevado "una vida paralela" durante los dos últimos años, manteniendo relaciones sentimentales con otras mujeres.

"Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar", le habría dicho a la mujer en relación con sus otras relaciones con estas mujeres.

De hecho, según la mujer, el exciclista "no se escondía" a la hora de tener estas relaciones y le hacía comentarios sobre lo que sucedía con ellas y le "obligaba a realizar prácticas sexuales que hacía con su amantes".

Además, la víctima asegura haber accedido a mantener varias relaciones sexuales al día con el exciclista "sin ganas y por no discutir".

La última discusión que relata sucedió durante el mediodía de este domingo, durante una misa en la iglesia de Puente San Miguel.

Cuando ella se dirigía a misa, él entró también en la iglesia. Aunque inicialmente se sentaron en bancos separados, él se habría cambiado de sitio y se colocó junto a ella.

Tras ello se inició una discusión. Ella le habría dicho que ese no era lugar y se levantó para irse, si bien Freire la habría agarrado "fuertemente" del brazo, obligándola a sentarse de nuevo con él.

Pudo volver a levantarse, abandonar la iglesia y salir a la calle. Cuando ella habría intentado llamar al hermano del exciclista, éste le arrebató el teléfono, aunque posteriormente se lo entregó. Esto, según relata, ocurrió "delante de mucha gente".

Menos de dos horas después fue cuando la mujer acudió a la Guardia Civil a denunciar a Freire, que fue detenido sobre las 19.00 horas. Se acogió a su derecho a no declarar.

Tras la denuncia y detención de Freire este lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5.

La mujer ha acudido asistida por su letrada, María Mendieta, a prestar declaración.

Desaparición "voluntaria" del ciclista durante dos días

El 5 de febrero del año pasado, la mujer de Freire denunció ante la Guardia Civil la desaparición del exciclista tras dos días sin saber de él después de que éste abandonara de forma voluntaria el domicilio tras una discusión en el ámbito familiar, dejando documentación y otros enseres personales.

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Tras hacerse pública la denuncia interpuesta por su esposa, el ciclista fue localizado a las pocas horas en buen estado.