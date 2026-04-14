Accidente ferroviario mortal en Asturias: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras

Un hombre ha fallecido en la mañana de este martes tras ser arrollado por un tren a la altura del paso a nivel sin barreras de El Ponticu, cerca de Sama (Langreo) El suceso tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 38/210, entre las estaciones de Sama-Los Llerones y Ciaño, en el trazado de la antigua Feve que cubre la línea Pola de Laviana-Gijón. Desde las 10.05 horas, se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en el punto del accidente.

Según los primeros testimonios recabados, el suceso se produjo cuando el hombre estaba cruzando las vías en el paso a nivel sin barreras que hay en la zona. El del Ponticu es un paso a nivel sin barreras, si bien cuenta con un semáforo que indica si se puede atravesar o no la vía. En la zona hay Policía Nacional, Local y seguridad de Adif. Se ha evacuado a los viajeros del tren y han venido taxis a buscarlos para llevarlos a sus destinos.

Noticias relacionadas

Accidente anterior

No es el primer accidente mortal en la misma zona. En diciembre de 2024, un conductor de 76 años murió tras ser arrollado por el tren de cercanías de la línea Gijón-Laviana (antigua Feve) en el paso a nivel del Ponticu. El tren arrastró unos 15 metros el vehículo, que en ese momento quedó incrustado contra una de las señales de paso a nivel ubicadas en la vía.