“Mi hijo no me lo contó en un mes”: conmoción por la agresión a un menor en Canarias

La denuncia de una agresión a un menor con discapacidad en Tenerife ha provocado una fuerte reacción social tras conocerse los hechos a través de Televisión Canaria, medio que recogió el testimonio de la familia y los detalles del suceso.

El caso ocurrió en San Isidro, en el sur de la isla, y ha adquirido relevancia pública después de que se difundiera un vídeo en redes sociales que muestra la agresión. La madre del menor ha decidido hacer públicas las imágenes con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y evitar que se repitan situaciones similares.

Uno de los elementos más impactantes del caso es que la familia no tuvo conocimiento inmediato de la agresión. Según relató la madre en declaraciones recogidas por Televisión Canaria, fue otra madre quien le alertó semanas después.

El menor no había contado nada durante aproximadamente un mes, una situación que evidencia la dificultad que tienen muchas víctimas para expresar este tipo de experiencias. El silencio, lejos de ser excepcional, es habitual en contextos de violencia entre menores.

Actualmente, el niño recibe atención psicológica especializada, mientras su entorno familiar trata de gestionar las consecuencias emocionales derivadas de lo sucedido.

Cuatro menores implicados y una grabación difundida

Tal y como informó Televisión Canaria, en la agresión habrían participado cuatro menores de entre 13 y 17 años. Tres de ellos habrían intervenido directamente, mientras que un cuarto se encargó de grabar las imágenes.

La existencia de este vídeo y su posterior difusión en redes sociales ha incrementado notablemente la gravedad del caso. No solo se trata de una agresión física, sino también de una exposición pública que amplifica el daño a la víctima.

La viralización del contenido entre otros menores ha generado especial preocupación en la familia, que teme el impacto psicológico a largo plazo.

Otro aspecto relevante es que la Consejería de Educación no ha podido activar el protocolo de acoso escolar. Según la información difundida por Televisión Canaria, los implicados no pertenecen al mismo centro educativo.

Esto impide aplicar las medidas previstas en estos casos, dejando un margen de actuación más limitado desde el ámbito educativo y trasladando el foco a otras instancias, como la judicial.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de protección cuando los episodios de violencia se producen fuera del entorno escolar directo.

Noticias relacionadas

La madre del menor ha sido clara en su demanda: quiere que la Fiscalía actúe con urgencia. Su principal preocupación es evitar que se repitan hechos similares y proteger tanto a su hijo como a otros menores.