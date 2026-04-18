AUDIENCIA DE MADRID
Un entrenador de fútbol, a juicio por amenazar de muerte y gritar insultos racistas a los padres de un niño: "Panchita de mierda, te voy a meter un tiro"
El acusado, de 71 años, se enfrenta a 2 años y 11 meses de prisión por agredir verbalmente a una pareja en un campo de fútbol del barrio madrileño de Orcasitas el 22 de septiembre de 2023
El hombre no conocía de nada a las víctimas cuando les gritó: "Por eso voto a Vox, para echaros a todos de aquí, si fuese por mí os liquidaba a todos"
Jorge García
Un altercado durante un partido de fútbol de benjamines sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid a José Ángel T. por proferir "insultos racistas" a una pareja latinoamericana y amenazar con "matarlos con una pistola".
No tenían relación
La fiscal pide una condena de 2 años y 11 meses de prisión por al hombre después de que este gritara a las víctimas: "Si fuese por mí liquidaba a todos los inmigrantes, vete a tu país, panchita de mierda". Los hechos sucedieron en los campos de fútbol del barrio madrileño de Orcasitas, el 22 de septiembre de 2023.
La pareja que recibió las "amenazas y los insultos racistas" es de origen latinoamericano, la mujer de procedencia brasileña y el hombre venezolana. Ambos acudieron al campo junto a sus dos hijos, de 8 y 11 años, porque "jugaba un partido de fútbol su tercer hijo", de 9 años. Ninguno tenía ninguna relación con el acusado, que era entrenador de otro equipo distinto al que pertenecía el menor y el equipo contra el que aquel día se disputaba el partido.
Un patinete
Los padres del niño estaban viendo el partido de su hijo, mientras sus otros hijos "jugaban con un patinete" en las inmediaciones del campo. Es entonces cuando un directivo del club y dos hombres más, entre ellos el acusado, les dijeron a los niños que "estaba prohibido jugar con el patinete en el complejo deportivo", a lo que estos obedecieron, según declaró el directivo del club en el juicio.
En ese momento, los padres se acercaron a donde estaban los niños "para ver qué ocurría". La situación comenzó a acalorarse, y el acusado empezó a dirigir insultos racistas a los padres: "Panchita de mierda, vete a tu puto país, inmigrante; por eso voto a Vox para echaros a todos de aquí, si fuese por mí os liquidaba a todos", según declaró la víctima ante el tribunal.
Un arma en el coche
El momento más tenso llegó cuando les "amenazó con meterles un tiro en la cabeza". El hombre, víctima de los insultos, explicó en el juicio la situación: "Nos dijo que fuéramos al coche, que allí tenía el arma. Cuando llegamos se empezó a reír, sacó unas pelotas de fútbol y nos fuimos".
La policía acudió al lugar por "una llamada que alertaba de un altercado en el campo de fútbol". La multitud se disolvió con la llegada de los agentes que tomaron las declaraciones y atenuaron la situación.
"Me arrepiento, no soy racista"
En su defensa, José Ángel declaró en el juicio que "se arrepiente de sus palabras" durante la trifulca. "Me llamaron fascista y racista. Llevo trabajando treinta años con niños de muchas nacionalidades en barrios (madrileños) como Orcasitas o San Fermín, donde hay muchos latinos. No soy racista".
Su arrepentimiento no es suficiente para la fiscal, que pide 2 años y 11 meses de prisión por un delito de amenazas, "con una pistola y reconocido por el propio acusado", y un delito contra la dignidad, ya que tenía una "clara intención de humillar a las víctimas por su origen racial", según el Ministerio Público.
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