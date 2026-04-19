Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona

La División de Investigación Criminal (DIC) investiga la muerte violenta de un hombre esta pasada noche en Barcelona. Alrededor de las 22.28 se recibió un aviso en el que se informaba de una pelea en la vía pública en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra se desplazaron al lugar de los hechos y pudieron comprobar que había una persona herida de gravedad. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde murió. La DIC se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.