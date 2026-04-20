ACCIDENTE
Fallece un vecino de Girona al caerle encima un árbol
EFE
Un vecino de Ribes de Freser (Ripollès, Girona) ha fallecido este lunes al caerle encima un árbol mientras controlaba las tareas de limpieza de una finca forestal de su propiedad, que había quedado muy dañada por las borrascas de febrero y marzo.
Según fuentes de los servicios de emergencias, los hechos han ocurrido sobre las 11:00 horas en una parcela de bosque del núcleo de Ribes Altes, cuando por causas que se desconocen el árbol ha caído sobre la víctima mientras se procedía a su tala.
El fallecido, un hombre de 47 años, de nacionalidad española y muy conocido en Ribes de Freser, ya que su familia regenta un comercio, había contratado a una empresa de deforestación para limpiar la finca.
Algunas de las personas presentes en el lugar del suceso han llamado a emergencias tras el accidente y, aunque han acudido tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat, incluido el helicóptero con sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la víctima ha fallecido y su muerte ha sido certificada poco antes de mediodía.
El Ripollès, la comarca a la que pertenece Ribes de Freser, es la más afectada por los vientos huracanados de mediados de febrero y marzo y unas tormentas que derribaron y partieron más de 36 hectáreas de árboles.
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