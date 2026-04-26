Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puñetazo AndradaMuerto ZaragozaMariona OrtizRock & BluesSD Huesca-ZaragozaSucesos Aragón
instagramlinkedin

Operación policial

Liberada en Huelva una menor de 15 años tras ser incitada a abandonar un centro de protección en Sevilla y ser retenida y agredida sexualmente

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago tras hallar a la joven en la localidad de Isla Cristina

Vídeo | Liberada una menor tras sufrir agresiones sexuales y ser engañada para cometer estafas durante su retención en Huelva

Vídeo | Liberada una menor tras sufrir agresiones sexuales y ser engañada para cometer estafas durante su retención en Huelva

Guardia Civil

R.M.

Huelva

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Custos-Tiscal', ha liberado a una menor de edad de 15 años en Isla Cristina (Huelva) que fue víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad, tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla. En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables.

Retenida contra su voluntad en Isla Cristina

Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad. Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada.

Durante el tiempo en el que permaneció retenida, la menor fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas, ropa, etc. Asimismo, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia.

Localización de la víctima

La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la víctima contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación. En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias; posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro denunció los hechos.

Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Captación de víctimas en situación de vulnerabilidad

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.

Noticias relacionadas

La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de Ayamonte (Huelva) junto a componentes del Puesto de la Guardia Civil de Isla Cristina. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de Guardia de Ayamonte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
  2. Cinco detenidos en solo media hora por altercados en dos bares de una misma calle en San José
  3. 15 grapas en la cabeza tras recibir una paliza de tres jóvenes en Zaragoza
  4. Lo siento paseo Independencia, esta es la calle de Zaragoza que empieza a amenazar su reinado comercial
  5. La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: "En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado"
  6. El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
  7. Rubén Sosa, 40 años después de su gol que dio la Copa al Real Zaragoza: «Estoy disponible hasta para dar la vida por el Real Zaragoza, me dio mucho»
  8. Romero, técnico del Ceuta, confirma la salida de Rubén Díez a final de temporada: 'Le ha salido una cosa muy interesante

Así se quedan el Huesca y el Real Zaragoza en la clasificación tras el derbi

Así se quedan el Huesca y el Real Zaragoza en la clasificación tras el derbi

Oltra, entrenador del Huesca, después del derbi ante el Real Zaragoza: "La victoria tiene que ser un punto de inflexión"

Oltra, entrenador del Huesca, después del derbi ante el Real Zaragoza: "La victoria tiene que ser un punto de inflexión"

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de abril de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 26 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 26 de abril de 2026

El acta del derbi anticipa sanciones ejemplares: Andrada "le propina un puñetazo en la cara" a Pulido y Dani Jiménez, otro "a un adversario con fuerza excesiva"

El acta del derbi anticipa sanciones ejemplares: Andrada "le propina un puñetazo en la cara" a Pulido y Dani Jiménez, otro "a un adversario con fuerza excesiva"

La Fundación Ibercaja celebra una gran gala por su 150 aniversario en el Teatro Real

La Fundación Ibercaja celebra una gran gala por su 150 aniversario en el Teatro Real
Tracking Pixel Contents