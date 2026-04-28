El Campello
Fallece un hombre en Alicante tras caerse por el balcón de una vivienda
El varón de 76 años realizaba unos arreglos cuando al parecer sufrió el accidente
L. Gil López
Jornada de luto en El Campello. Un hombre 76 años ha fallecido este martes al caer al vacío mientras realizaba unos arreglos en el balcón de su vivienda. La Guardia Civil ha confirmado a INFORMACIÓN que ha recibido un aviso a las 13.50 horas por el hallazgo de un cadáver en la calle Almadraba por un posible accidente.
Poco minutos después, sobre las 14.20 horas, ha recibido un nuevo aviso por el hallazgo de un cadáver en un domicilio, un hombre de 64. En este caso se trata de una posible muerte natural, se desconocen las causas y la Guardia Civil no ha apreciado indicios de muerte violenta ni participación de terceros.
Por otra parte, se ha producido un pequeño accidente a la altura de la urbanización Las Lanzas cuando una persona de edad avanzada ha cruzado el paso de cebra para llegar al paseo y el Tram le ha golpeado ligeramente, según fuentes municipales.
El hombre ha ha sufrido magulladuras, pero una ambulancia lo ha trasladado al hospital para su observación y descartar lesiones, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fnac abandonará su macrotienda del Coso en Zaragoza tras 26 años en ella: una inesperada mudanza en el centro de la ciudad
- Los meteorólogos coinciden: Zaragoza, preparada para la vuelta de las lluvias a partir de esta fecha
- Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada
- La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
- Nueva infraestructura estratégica: Arcosur se prepara para la prolongación de la que será la avenida más larga de Zaragoza
- El bar heavy más antiguo de Zaragoza celebra su 45 aniversario con una noche especial: 'Donde todo comenzó
- Carlos Cantero no dirigirá al Casademont Zaragoza en los 'playoffs'
- Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso