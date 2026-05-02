Tribunales
Prisión para 2 pescadores que llevaban a 4 migrantes en una barca hacia la costa de Ceuta
El juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva de los hombres como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecer la inmigración ilegal
EFE
Un juez de Ceuta ha condenado a prisión a dos pescadores detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil cuando tripulaban una embarcación de pesca en la que trasladaban a cuatro migrantes marroquíes hacia la costa.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, el juez ha decretado su ingreso en prisión preventiva como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecer la inmigración ilegal.
La autoridad judicial ha tenido en cuenta el peligro para la vida de los migrantes que llevaban a bordo, a los cuales les dijeron que saltaran al mar para no ser detenidos.
La intervención se produjo en la tarde del jueves cuando el Servicio Marítimo y los GEAS alertaron de la presencia de una pequeña embarcación pesquera de tipo traíña.
Los agentes detuvieron a los dos patrones de la traíña y rescataron a los cuatro migrantes.
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