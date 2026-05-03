Ya en Gran Canaria
La Guardia Civil apresa en el Atlántico un carguero con un gran alijo de cocaína
EFE
La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante con bandera de Comores cargado con un gran alijo de cocaína, que puede estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El buque, de nombre Arconian, y sus tripulantes han llegado a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.
La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.
Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que la cantidad de droga intervenida podría superar a la que se capturó en enero en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de El Hierro.
Ese alijo, que fue desembarcado en Santa Cruz de Tenerife, rozó las 10 toneladas (9.994 kilos). Según precisó entonces la Policía, era el mayor capturado en el mar en toda Europa hasta la fecha.
El barco apresado ahora en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.
- El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recurre al abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción
- La grotesca y metafórica última jugada de una vida y la casi sentencia de muerte del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza no merece vivir. La crónica del Zaragoza-Granada (0-1)
- Cuatro mujeres agreden con un arma blanca a otra en Zaragoza, en pleno corazón de Torrero
- La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras
- Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
- El 'poblado americano' de Zaragoza que está 'harto' de que no le hagan caso: 'No nos reciben. No hay manera
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena