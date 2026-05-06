En estado crítico un hombre tras ser agredido por otro durante una pelea de tráfico en Sevilla

Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital "en estado crítico" tras ser agredido por otro este miércoles en Sevilla, tal como ha informado el perfil oficial Emergencias de la ciudad. El suceso ha tenido lugar a las 15:05 en la calle Virgen del Águila esquina con la avenida Flota de Indias, donde el presunto culpable de los hechos ha atacado a otro varón "durante un altercado de tráfico". Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local, que han arrestado al supuesto agresor.

La víctima, de 49 años, fue estabilizada por los efectivos sanitarios del 061 movilizados hasta este lugar del barrio de Los Remedios. Una vez atendido en el lugar de los hechos, trasladaron a este hombre a un centro hospitalario "en estado crítico como consecuencia de las lesiones", tal como detallan estas mismas fuentes oficiales.

Por su parte, el presunto agresor, de 44 años, quedó detenido por la Policía Local poco después de lo sucedido. Según explican desde Emergencias Sevilla, el ataque se produjo "durante un altercado de tráfico", que acabó con la víctima en estado crítico.

"Tuvo la mala suerte de caer sobre el bordillo"

Testigos presenciales de los hechos relatan a este periódico que todo comenzó cuando la víctima, "un trabajador que se dedica a desmontar la Feria", quería cruzar el paso de cebra que atraviesa la avenida Flota de Indias para llegar al Real. En ese momento, "un vehículo se saltó un semáforo en rojo", una conducta que le recriminó el peatón al conductor. "De pronto, un hombre alto con pintas de estar muy fuerte se bajó de la furgoneta y le dio un puñetazo en la cabeza".

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La víctima de la agresión, según estas mismas fuentes, "cayó al suelo con la mala suerte de darse con el bordillo". "Y cuando estaba tirado, se le acercó como para zarandearlo", narran estos testigos del ataque, que aseguran que "todo sucedió muy rápido". "Parece que lo hizo como a sangre fría. Hay que tener mucha maldad".