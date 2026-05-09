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Detienen a un hombre por la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza

Archivo - Imagen de archivo de un agente y coche patrulla de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de archivo de un agente y coche patrulla de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

EFE

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su participación en la muerte de una mujer ocurrida este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza

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