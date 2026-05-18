Suceso
El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
El portal especializado Aire Flamenco comparte el vídeo del artista interpretando 'Reniego' unas horas antes de su muerte
El cantaor extremeño Matías de Paula publicó en la mañana del viernes 15 de mayo, pocas horas antes de ser acribillado a tiros en Villanueva de la Serena, la que ya se considera su última grabación difundida públicamente. El portal especializado Aire Flamenco ha compartido en Facebook un vídeo en el que el artista interpreta 'Reniego', la seguiriya de Cagancho popularizada por Tomás Pavón en 1947.
"Esta mañana, antes de ser asesinado en Villanueva de la Serena con 52 años de edad, Matías de Paula había publicado su versión de 'Reniego', seguiriya de Cagancho popularizada por Tomás Pavón en 1947. Con Matías, Pedro Ortiz, guitarrista de Castuera", señala el portal flamenco junto al vídeo. La publicación añade además un mensaje de despedida: "Matías, uno de los mejores cantaores que ha tenido el Ballet Nacional de España, será recordado como buen cantaor y gran persona".
En la grabación, acompañada a la guitarra por Pedro Ortiz, puede apreciarse el cante sobrio y profundo que caracterizó a Matías de Paula, muy ligado a la tradición flamenca y especialmente respetado en los ambientes jondos extremeños y madrileños.
El artista, cuyo nombre real era Matías Corraliza Fernández, murió el viernes tras un suceso con arma de fuego ocurrido en la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena. La investigación permanece bajo secreto de sumario y, por el momento, no se han producido detenciones.
Pitingo
Matías de Paula desarrolló buena parte de su carrera en tablaos de Madrid, donde actuó junto a figuras como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé. Tras regresar a Extremadura impulsó la peña flamenca 'Diego El Chucarro' dedicada a la memoria de su padre, y continuó vinculado a la enseñanza y difusión del flamenco.
La difusión de este último cante ha provocado una enorme conmoción en el mundo flamenco, donde artistas, aficionados y peñas han comenzado a compartir el vídeo como homenaje póstumo a una voz muy querida y respetada.
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