Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
Los hechos tuvieron lugar en un piso de la calle Vázquez de Mella
L. B. / R. G.
La Policía Nacional de Oviedo detuvo en las últimas horas a una persona con presunta responsable del fallecimiento de dos individuos que residían en un piso de la calle Vázquez de Mella. Los agentes encargados del caso, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía, se encuentran ahora mismo recabando pruebas y tratando de esclarecer los hechos ante el juzgado.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Científica que recogieron muestras para su posterior examen. El juzgado de guardia en Oviedo será el encargado de dictaminar el futuro más cercano del ahora arrestado, al que en principio, según las primeras pesquisas, se le imputa al menos la muerte de dos personas.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Así queda el Casademont Zaragoza en la ACB tras la victoria in extremis del Burgos de Fisac en Andorra
- El descenso virtual del Real Zaragoza: no tenéis perdón
- El Real Zaragoza ya espera a Ibai Gómez: firmará su contrato esta semana
- La crónica del Real Zaragoza-Sporting. La infamia trae ya el infierno
- La katana de cien monedas de oro: el Gobierno de Aragón compra un sable japonés del siglo XIV para equipar su armadura samurái
- El único barrio de Zaragoza que decide sobre sus presupuestos: 'El vecino debe convertirse en protagonista
- Jastin García, el primer gran objetivo conjunto de Ibai Gómez y Lalo