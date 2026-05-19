SUCESO
Hallan muertos, con signos de violencia, a dos hermanos de 57 y 59 años en Cádiz
Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos de 57 y 59 años, cuyos cadáveres han sido encontrados en una vivienda de Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz), según han informado fuentes de la investigación.
Este lunes, agentes de la Guardia Civil registraron una vivienda tras el aviso de familiares que hacía tiempo que no sabían nada de los dos hermanos, uno de los cuales tenía antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia.
Al acceder a la vivienda, la Guardia Civil encontró los cadáveres de ambos hermanos, con signos de violencia y heridas de arma blanca. El instituto armado investiga las causas del suceso y todo apunta al homicidio de uno de los hermanos y posterior suicidio del otro.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Así queda el Casademont Zaragoza en la ACB tras la victoria in extremis del Burgos de Fisac en Andorra
- El descenso virtual del Real Zaragoza: no tenéis perdón
- El Real Zaragoza ya espera a Ibai Gómez: firmará su contrato esta semana
- La crónica del Real Zaragoza-Sporting. La infamia trae ya el infierno
- La katana de cien monedas de oro: el Gobierno de Aragón compra un sable japonés del siglo XIV para equipar su armadura samurái
- El único barrio de Zaragoza que decide sobre sus presupuestos: 'El vecino debe convertirse en protagonista
- Jastin García, el primer gran objetivo conjunto de Ibai Gómez y Lalo