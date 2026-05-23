Sucesos
Muere un hombre al caer en parapente en Lleida
Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar
EP
Un hombre ha muerto sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a 1 kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso.
Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.
Los bomberos fueron alertados a las 12.58, llegaron en helicóptero con un médico del SEM, y además fueron una dotación terrestre de apoyo, tres ambulancias del SEM, y también efectivos de Mossos d'Esquadra para gestionar tareas judiciales y de levantamiento del cadáver.
- La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor
- La revolución en la Ciudad Deportiva será de nombres... y de funcionamiento: estas son las claves del cambio
- Los casos de Saidu y Ale Gomes y el Real Zaragoza que no lo conocerá nadie
- Atascos, rodeos y carreras más caras por las obras en Zaragoza: 'Hay pasajeros que se bajan del taxi a mitad de trayecto porque ven que no avanzamos
- La realidad de la plantilla del Real Zaragoza con el factible descenso a Primera RFEF: ni el apuntador
- Las opciones de compra de Bazdar y Pau Sans expiran la próxima semana
- Aminata Gueye paga su cláusula y tampoco seguirá en el Casademont Zaragoza
- Helena Pueyo se marcha del Casademont tras no renovar: 'Zaragoza ya forma parte de mí