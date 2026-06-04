Herido grave un trabajador al caer diez metros desde un tejado en Jaca
El trabajador, que limpiaba un tejado, cayó al pisar una claraboya y fue trasladado sedado en helicóptero a un hospital zaragozano.
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Un trabajador ha resultado este jueves herido grave al caer diez metros desde un tejado en una empresa de Jaca (Huesca), según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Aragón.
El suceso ha ocurrido a primera hora cuando el trabajador limpiaba el tejado, ha pisado una claraboya y ha caído desde una altura de unos diez metros.
El herido ha sido trasladado sedado en el helicóptero del servicio de emergencias 112 a un centro hospitalario de la capital aragonesa, han precisado las mismas fuentes.
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