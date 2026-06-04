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Herido grave un trabajador al caer diez metros desde un tejado en Jaca

El trabajador, que limpiaba un tejado, cayó al pisar una claraboya y fue trasladado sedado en helicóptero a un hospital zaragozano.

Un albañil en su puesto de trabajo, en una imagen de archivo

Un albañil en su puesto de trabajo, en una imagen de archivo / Servicio Especial

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

 Un trabajador ha resultado este jueves herido grave al caer diez metros desde un tejado en una empresa de Jaca (Huesca), según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Aragón.

El suceso ha ocurrido a primera hora cuando el trabajador limpiaba el tejado, ha pisado una claraboya y ha caído desde una altura de unos diez metros.

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El herido ha sido trasladado sedado en el helicóptero del servicio de emergencias 112 a un centro hospitalario de la capital aragonesa, han precisado las mismas fuentes.

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