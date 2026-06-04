Herido grave un trabajador al caer diez metros desde un tejado en Jaca

Un trabajador ha resultado este jueves herido grave al caer diez metros desde un tejado en una empresa de Jaca (Huesca), según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Aragón.

El suceso ha ocurrido a primera hora cuando el trabajador limpiaba el tejado, ha pisado una claraboya y ha caído desde una altura de unos diez metros.

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El herido ha sido trasladado sedado en el helicóptero del servicio de emergencias 112 a un centro hospitalario de la capital aragonesa, han precisado las mismas fuentes.