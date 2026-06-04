¿Quién es J. L., la terapeuta que trató a los Andic y que la jueza del caso quiere investigar?

La llaman 'gurú', psicoanalista, psicóloga y 'coach'. Hace terapia a directivos y personas de alto nivel adquisitivo en Cataluña y es la mujer que trató a Isak Andic antes de su muerte, el 14 de diciembre de 2024 en una excursión en la zona de Montserrat, en la provincia de Barcelona.

Ahora, Raquel Nieto, la jueza de instrucción número 5 de Martorell, pide que se investigue a Julia L. por su "posible influencia en los hechos". De hecho, será llamada a declarar como testigo.

Julia L. reside en Barcelona y es de origen ecuatoriano‑alemán. Su nombre no aparece en internet y la élite barcelonesa acude a esta especialista por recomendación: por lo visto, conseguir una cita con ella es misión imposible si la persona no va recomendada por otro cliente tratado por ella anteriormente. Su origen, Ecuador, coincide con el país en el que Jonathan extravió el móvil en "extrañas circunstancias", mantiene la jueza, y a consecuencia de un robo, según la defensa.

Conflictos familiares

Así, la mayoría de sus pacientes buscan en ella ayuda para mediar y resolver conflictos familiares. Julia L. cuenta con una larga trayectoria profesional, según cuentan a El Periódico de Catalunya fuentes cercanas a la investigación. Especializada en realizar acompañamientos, estudia los comportamientos de las personas a lo largo de su vida y también es especialista en menores y en las distintas etapas del desarrollo infantil.

En el auto de prisión bajo fianza contra Jonathan, fechado el 19 de mayo, la jueza Raquel Nieto señaló que el hijo del magnate de Mango tenía obsesión por el dinero, “hasta el punto de pedirle la herencia en vida” a su padre. En el escrito judicial, se señala que Isak Andic se vio "obligado" a aceptar esa herencia "para continuar teniendo relación con su hijo", una decisión "propiciada por la psicóloga”.

La viuda, en consulta

Por su parte, la defensa, en su recurso contra el auto de prisión, también hizo referencia a la psicóloga. En el texto, Cristóbal Martell, letrado de Jonathan Andic, tilda de “freudiana” la idea de “la muerte del padre presente en el tratamiento de la terapeuta”. La especialista, cabe decir, también ha tratado a la pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth.

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Sea como fuere, los Mossos deberán investigar “la posible influencia” en los hechos de terceras personas, “concretamente de la psicóloga Julia L.", cuyos mensajes y llamadas telefónicas vinculadas a los hechos la jueza pide analizar. Fuentes cercanas a la investigación ven poco probable que su posible influencia vaya más allá.