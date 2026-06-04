Cony, la perra de la Policía que descubrió el enorme botín escondido en casa del amigo de Zapatero

Tiene seis años y es toda una veterana en la especialidad de detección de billetes de curso legal (BCL) de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional. Cony, una pastora alemana bicolor, fue la agente K-9 que descubrió, durante los registros, el suculento botín de 286.070 euros que escondía en su casa Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero detenido durante la operación Tíbet que investiga la presunta corrupción el rescate de la empresa Plus Ultra, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Junto a su guía humana, el pasado 11 de diciembre Cony fue oliendo y señalando hasta 18 puntos de la vivienda del empresario, situada en el lujoso barrio de Salamanca de Madrid, ante el asombro de los policías de la UDEF, que fueron encontrando "paquetes de billetes" ocultos en lugares recónditos, tal y como hicieron constar en sus informes: "un indicativo de Guías Caninos realiza una inspección del inmueble, marcando en distintos puntos de la casa lugares donde fue hallado porteriormente el dinero en efectivo".

Cajas de mudanzas

En total, detallan los agentes en su atestado, Julio Martínez escondía 286.070 euros "repartidos en diversos paquetes por las distintas estancias que conformaban la vivienda, encontrándose en lugares tan distintos como en el interior de una bolsa de golf, en el interior de una caja de mudanza, al fondo de una habitación llena de numerosos enseres y objetos, en el cuarto de baño...".

El empresario, al que los informes de la UDEF y el auto del juez Calama sitúan como presunto lugarteniente y testaferro del expresidente Zapatero dentro de una presunta trama de tráfico de influencias, guardaba la mayor parte de ese dinero en una habitación que usaba "para almacenaje de caja de mudanzas", según la Policía.

La agente canina Cony localizó allí un total de 205.270 euros. Durante el registro de esa habitación, la perra, capaz de detectar dinero oculto en zulos, paredes, coches, maletas y dobles fondos, puso especial atención en un "radiador de calefacción", en cuyo interior los agentes de la UDEF hallaron "50.000 euros en billetes de cincuenta". También marcó Cony una "bolsa de papel de navidad" que escondía otros "50.000 euros en billetes de cincuenta" y una "bolsa de palos de golf", donde la policía recuperó "10.000 euros en billetes de cincuenta".

Fábrica de Moneda y Timbre

La agente Cony, con un olfato un millón de veces más potente que el de los humanos y entrenada para detectar en cuestión de segundos el olor de la tinta con la que se imprimen los billetes, también encontró en ese cuarto de la casa de Julio Martínez dinero "en el interior de una cajonera" (30.000 euros), "una caja de vasos" (25.000 euros) y en "un neceser" (5.270 euros en billetes de cincuenta, diez y cinco).

Como sus compañeros de unidad, la agente K-9 Cony ha participado en centenares de operaciones de la Policía Nacional para combatir los delitos relacionados con fraude y blanqueo de dinero, con una altísima tasa de éxito. Para ello, han recibido entrenamiento y han hecho prácticas con los materiales y sustancias que llevan los billetes.

Los guías caninos han enseñado a sus perros a "oler el dinero" gracias a la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que facilita a la Policía Nacional distintas muestras de tinta con las que elaboran los billetes, además de billetes triturados y billetes de las mismas características que los auténticos pero que no son de curso legal. Para los agentes caninos todo forma parte de un juego y, si lo hacen bien, reciben de sus guías una merecida recompensa, su snack o su juguete favorito.

En el cuarto de baño, Cony encontró 75.000 euros en "paquetes de billetes" que estaban escondidos en una bolsa de papel situada sobre una encimera y dentro de una bolsa de plástico, al lado de una mochila

Según el sumario, Julio Martínez guardaba más "paquetes de billetes" en otras estancias de su casa, como el baño y el salón. Pero la agente Cony, con su privilegiado olfato, no dejó un solo escondite por descubrir. La perra indicó con su nariz a su guía y a los policias de la UDEF que había dinero oculto en "el baño, al lado de una mochila de deporte y dentro de una bolsa de plástico". En concreto, según el sumario, los agentes hallaron allí "25.000 euros en billetes de cincuenta".

En ese mismo aseo, Cony también ayudó a sus compañeros de la UDEF a encontrar "49.900 euros en billetes de cincuenta y otros 540 euros", que estaban guardados dentro de una bolsa de papel situada en la "encimera del baño, en su superficie".

Sobres en chino

El registro permitió descubrir también "cinco sobres blancos con distintos caracteres, al parecer de idioma chino, cuya traducción parece ser 10.000". Dentro de cada uno de esos sobres habia, en efecto, diez mil euros.

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Además, con ayuda de la agente K-9 los investigadores recuperaron otra parte del botín "en el salón de la casa, dentro de una bolsa de viaje de tela escocesa". Allí, el amigo de Zapatero había metido "4.550 euros, en billetes de cincuenta, diez y cinco euros". El empresario escondía también 550 euros en el "armario del pasillo de su vivienda", que la perra Cony descubrió y señaló rápidamente con su nariz, antes de que su guía la recompensara con su juguete favorito.