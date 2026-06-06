En Castellón
Muere ahogado un joven de 27 años en la playa de Peñíscola
Emergencias ha activado un amplio dispositivo coordinado entre los efectivos de rescate y los medios sanitarios
Sergi Juan
Un joven de 27 años ha fallecido ahogado durante la madrugada de este sábado en la playa de Peñíscola, según la información facilitada por los servicios de emergencia.
El aviso se ha recibido a las 3.25 horas, momento en el que se ha movilizado un amplio dispositivo sanitario formado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), el Punto de Atención Continuada (PAC) y una unidad del SAMU.
Además, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han intervenido en la actuación. Según ha informado el cuerpo provincial, cuando los bomberos han llegado al lugar, el joven ya se encontraba fuera del agua, sobre unas rocas. Los efectivos lo han evacuado hasta la calzada y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los medios sanitarios.
Posteriormente, los equipos médicos han continuado con las labores de reanimación, aunque finalmente no ha sido posible salvar la vida del joven.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el ahogamiento. Los servicios de emergencia han dado por finalizada la intervención tras confirmarse el fallecimiento.
Un fuerte temporal marítimo
El suceso se produjo apenas unas horas después del fuerte temporal marítimo que afectó al litoral de Peñíscola. Como publicó Mediterráneo, el intenso oleaje y las corrientes provocaron el desplazamiento de una atracción de hinchables acuáticos instalada frente a la playa Norte, que terminó varada sobre la arena.
La estructura, que se encontraba fondeada en el mar, fue arrastrada por la fuerza del agua y apareció desplazada unos 300 metros respecto a su ubicación habitual. El episodio puso de manifiesto la intensidad del temporal que ha afectado a la costa norte de la provincia durante las últimas jornadas.
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